Определите разряды и падежи местоимений. а) б) в) г) (перед) ним личн., опред., личн., личн., твор. п твор.п. твор.п предл.п чем-нибудь указ.,...

Русский язык

Определите разряды и падежи местоимений. а) б) в) г) (перед) ним личн., опред., личн., личн., твор. п твор.п. твор.п предл.п чем-нибудь указ., неопр., неопр., неопр., предл.п твор.п твор.п дат. п ничьего неопр., неопр., отриц., отриц., род.п твор.п род.п твор.п

Автор: Гость