Определите разряды и падежи местоимений.                       а)         б)           в)           г) (перед) ним личн.,    опред.,  личн.,    личн.,                    твор. п   твор.п.  твор.п    предл.п   чем-нибудь  указ.,...

Русский язык
Определите разряды и падежи местоимений.                       а)         б)           в)           г) (перед) ним личн.,    опред.,  личн.,    личн.,                    твор. п   твор.п.  твор.п    предл.п   чем-нибудь  указ.,     неопр., неопр.,   неопр.,                     предл.п  твор.п  твор.п    дат. п   ничьего        неопр.,    неопр., отриц., отриц.,                      род.п       твор.п   род.п   твор.п
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Гость:
1)личн,твор п 2)неопр,твор.п 3)неопр,род.п
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