Определите разряды и падежи местоимений. а) б) в) г) (перед) ним личн., опред., личн., личн., твор. п твор.п. твор.п предл.п чем-нибудь указ.,...
Русский язык
Определите разряды и падежи местоимений. а) б) в) г) (перед) ним личн., опред., личн., личн., твор. п твор.п. твор.п предл.п чем-нибудь указ., неопр., неопр., неопр., предл.п твор.п твор.п дат. п ничьего неопр., неопр., отриц., отриц., род.п твор.п род.п твор.п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)личн,твор п 2)неопр,твор.п 3)неопр,род.п
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