от каких из данных существительных можно составить прилагательные с суффиксом -н-? Работа.Двор. Трость.Орех.Радость.гора.Лес.Лыжи.Гриб. запишите прилагательные

Русский язык
от каких из данных существительных можно составить прилагательные с суффиксом -н-? Работа.Двор. Трость.Орех.Радость.гора.Лес.Лыжи.Гриб. запишите прилагательные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дворный радостный горный лесной лыжный грибной
Гость:
работный(дом), дворник,горный, лесной,лыжный,грибной
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