от каких из данных существительных можно составить прилагательные с суффиксом -н-? Работа.Двор. Трость.Орех.Радость.гора.Лес.Лыжи.Гриб. запишите прилагательные

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от каких из данных существительных можно составить прилагательные с суффиксом -н-? Работа.Двор. Трость.Орех.Радость.гора.Лес.Лыжи.Гриб. запишите прилагательные

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