от каких из данных существительных можно составить прилагательные с суффиксом -н-? Работа.Двор. Трость.Орех.Радость.гора.Лес.Лыжи.Гриб. запишите прилагательные
Русский язык
от каких из данных существительных можно составить прилагательные с суффиксом -н-? Работа.Двор. Трость.Орех.Радость.гора.Лес.Лыжи.Гриб. запишите прилагательные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дворный радостный горный лесной лыжный грибной
Гость:
работный(дом), дворник,горный, лесной,лыжный,грибной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь.Длина прямоугольника равна 7,5 см,а ширина 6,4 см.Ширина второго прямоугольника 4см.Найдите периметр вт...
Русский язык
Алгебра
Решите неравенства: 1) х^(2)+2х-15<0 2)10-3х^(2)<=5х-2 3)(2х+3)(2-х)>3 4)под корнем 3-0,6х 5)под корнем 15+2х-х^(2)