помогите написать сочинение-рассуждение на тему " Как сделать жизнь в нашей стране лучше?"

Гость: Гость:

Жизнь в нашей стране сейчас далеко не сахар. Улицы грязные, полно госторбайтеров, загрязненная атмосфера. Если бы у меня была возможность, я бы распорядилась о том, чтобы приезжие могли работать в нашей стране не больше месяца, и чтобы у всех тщательнее проверяли лицензию. Работу всех граждан нужно контролировать, иначи наша страна скоро превратится в большую помойку. Подумайте, что будет дальше. А если подумать по поводу загрязненной атмосферы, то нужно проверить все заводы и фабрики, желательно огородиться от вредных веществ и сократить кол-во выбрасов в водные объекты и в воздух. Также в нашей стране сейчас много безработных. Я считаю, что так быть не должно. Одумайтесь, люди! Задумайтесь над тем, что сейчас происходит и что будет дальше...