10 слов с непроизносимой согласной
Русский язык
10 слов с непроизносимой согласной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радостный солнце поздно чувство устный страстный местный лестница праздновать грустный
Гость:
наздник пастбище тростник счастливый солнце местный честный доблестный агентство яростный корыстный дессовестный поздний
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