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Подсчитайте энергию связи ядра гелия (He)
Физика
Подсчитайте энергию связи ядра гелия (He)
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Гость:
Δm = (Z · mp+ (A − Z) · mn) − Mя Составляет 28.3МэВ
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