1)Морфологический разбор слова присягу, белых. 2)фонетический разбор слова еж,земля
Русский язык
1)Морфологический разбор слова присягу, белых. 2)фонетический разбор слова еж,земля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Присяга-часть речи-существительное,род-женский,ед.число,неодуш.Белых-прил,нач.форма-белый,муж.род,ед.число.им.падеж.еж(йош) й-согл,мягк,звонк,непарн. о-гл,ударный ш-согл,тверд,глухой,парн(ж) 2-буквы,3-звука!2) Ударение в слове: земл`я 3) Деление слова на слоги (перенос слова): зем-ля 4) Фонетическая транскрипция слова Земля : [з'имл'й'а] 5) Характеристика всех звуков: з [з'] - согласный, мягкий, звонкий, парный е [и] - гласный, безударный м [м] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный л [л'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный я [й'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный [а] - гласный, безударный 5 букв, 6 звук
Гость:
I Присягу- ( что?)- существительное II Морфолог.призн.: 1.Н.ф-присяга( И.п.,ед.ч.,) 2.Постян.призн.: нариц., неодушев.,ж.р., 1 скл., 3.Непостоян.призн.: В.п., ед.ч., III Синтакс.роль: дополнение. I Белых-(каких?)- прилагательное II Морфолог.призн.: 1.Н.ф-белый( И.п.,ед.ч.,м.р.,) 2.Постоян.призн.: качествен., 3.Непостоян. приз.: простая степень сравнения, полная форма, Р.п., мн.ч., III Синтакс.роль: определение Еж- [ Й' о' ш ]- Еж Е [Й']- соглас., мягк., звонк., непарн., сонорн., [О]-гласн., ударн., тверд., Ж[Ш] - соглас., тверд., глух., шипящ., парн., _______________________________________________ 2 буквы, 3 звука, 1 гласная, 1 согласная, 1 слог. Земля- [ з' э' м л' а ]- Зем-ля З- [З']- соглас., мягк., звон., парн., Е-[Э]-гласн., ударн., тверд., М-[М]-соглас., тверд., звон., непарн., сонорн., Л-[Л']-соглас., мягк., звонк.,непарн., сонорн., Я-[А] - гласн., безударн., тверд., ___________________________________________________ 5 букв, 5 звуков, 3 согласных, 2 гласных, 2 слога.
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