1)Морфологический разбор слова присягу, белых. 2)фонетический разбор слова еж,земля

Гость: Гость:

Присяга-часть речи-существительное,род-женский,ед.число,неодуш.Белых-прил,нач.форма-белый,муж.род,ед.число.им.падеж.еж(йош) й-согл,мягк,звонк,непарн. о-гл,ударный ш-согл,тверд,глухой,парн(ж) 2-буквы,3-звука!2) Ударение в слове: земл`я 3) Деление слова на слоги (перенос слова): зем-ля 4) Фонетическая транскрипция слова Земля : [з'имл'й'а] 5) Характеристика всех звуков: з [з'] - согласный, мягкий, звонкий, парный е [и] - гласный, безударный м [м] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный л [л'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный я [й'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный [а] - гласный, безударный 5 букв, 6 звук