1)1,6х=160 А.100 2)25:х=0,025 Б.1 3)х:0,01=100 В.1000
Математика
1)1,6х=160 А.100 2)25:х=0,025 Б.1 3)х:0,01=100 В.1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.А 160/1,6 2.0,025*25 3.В 100/0,01
Гость:
1)1,6х=160 х=160:1,6 х=100 2)25:х=0,025 х=25:0,025 х=1000 3)х:0,01=100 х=100*0,01 х=1
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