1)1,6х=160                           А.100 2)25:х=0,025                        Б.1 3)х:0,01=100                        В.1000 

Математика
1)1,6х=160                           А.100 2)25:х=0,025                        Б.1 3)х:0,01=100                        В.1000 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.А 160/1,6 2.0,025*25 3.В  100/0,01  
Гость:
1)1,6х=160         х=160:1,6 х=100 2)25:х=0,025    х=25:0,025 х=1000 3)х:0,01=100 х=100*0,01 х=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти два корня уравнения  /-0,91/=/x/ /-2,6/ 
Ответить
Русский язык
мне задали написать сочинение на тему"как я писал своё первое сочинение" а как я его писал я не помню, поделитесь своими впечатлениями плиз.
Ответить
Українська література
1) выберите верный ответ. Лесные ресурсы России занимают большую часть климатического пояса: а) арктического; б) умеренного; в) субтропического. 2)...
Ответить
Русский язык
написать письмо учительнице
Ответить
Алгебра
известно,что график функции y=ax^2 -4x+4 проходит через точку Д(3;-5).Найдите коэффициент a.
Ответить