известно,что график функции y=ax^2 -4x+4 проходит через точку Д(3;-5).Найдите коэффициент a.
Алгебра
известно,что график функции y=ax^2 -4x+4 проходит через точку Д(3;-5).Найдите коэффициент a.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вместо х и у подставь значение х=3 и у=-5, получится что а=1/3
Гость:
y=ax²-4x+4 Д(3;-5) -5=а3²-4*3+4 -9а+12-4=5 -9а=5+4-12 -9а=3 а=-1/3
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