чему равна доля ( в Т с. ) бромида калия в его водном растворе, если известно, что в 180 г этого раствора содержится 6 моль воды?
Химия
чему равна доля ( в Т с. ) бромида калия в его водном растворе, если известно, что в 180 г этого раствора содержится 6 моль воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(H2O)=6*18=108;m(KBr)=180-108=72;W(KBr)=72:180=0,4(40%)
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