чему равна доля ( в Т с. ) бромида калия в его водном растворе, если известно, что в 180 г этого раствора содержится 6 моль воды?

Химия

чему равна доля ( в Т с. ) бромида калия в его водном растворе, если известно, что в 180 г этого раствора содержится 6 моль воды?

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