Помогите пожалуйста решить задачу ! x/4 +35=x-25
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу ! x/4 +35=x-25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+140=4x-100 3x=240 x=80
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