помогите пожалуйста!)рассчитайте массу этилбензола,который образуется при взаимодействии 156 г бензола с 193,5 г хлорэтана,если выход продукта 80%.

Химия

помогите пожалуйста!)рассчитайте массу этилбензола,который образуется при взаимодействии 156 г бензола с 193,5 г хлорэтана,если выход продукта 80%.

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