помогите пожалуйста!)рассчитайте массу этилбензола,который образуется при взаимодействии 156 г бензола с 193,5 г хлорэтана,если выход продукта 80%.
Химия
помогите пожалуйста!)рассчитайте массу этилбензола,который образуется при взаимодействии 156 г бензола с 193,5 г хлорэтана,если выход продукта 80%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С6Н6+ С2Н5Сl= С6Н5С2Н5+ HCl (зашибись реакция...) 156/78=2 недостаток 193,5/93,5=3 106*2*0,8=169,6 г
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