найдите значение выражения V12+(V3-1)^2

Алгебра
найдите значение выражения V12+(V3-1)^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\sqrt{12}+(\sqrt{3}-1)^{2}[/latex] [latex]\sqrt{12}+3-2\sqrt{3}+1[/latex] [latex]\sqrt{12}-2\sqrt{3}+4[/latex]  [latex]\sqrt{12}=2\sqrt{3}[/latex] [latex]2\sqrt{3}-2\sqrt{3}+4[/latex] [latex]0+4=4[/latex]
Гость:
 √12+(√3-1)²=√12+(√3)²-2√3+1=2√3+3-2√3+1=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1300 литров воды на высоту 24м.
Ответить
Геометрия
Два круго имеют внутреннее прикосновение.Расстояние между их центрами - 9 см.найдите радиусы этих кругов,если они относятся как 7 : 4
Ответить
История
какие экологические проблемы есть в нашем крае?как их решают?
Ответить
Английский язык
Помогите составить диалог продавца и недавольного клиента и перевести
Ответить
Алгебра
48*52 решить применив формулу сокращенного умножения
Ответить