найдите значение выражения V12+(V3-1)^2
Алгебра
найдите значение выражения V12+(V3-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\sqrt{12}+(\sqrt{3}-1)^{2}[/latex] [latex]\sqrt{12}+3-2\sqrt{3}+1[/latex] [latex]\sqrt{12}-2\sqrt{3}+4[/latex] [latex]\sqrt{12}=2\sqrt{3}[/latex] [latex]2\sqrt{3}-2\sqrt{3}+4[/latex] [latex]0+4=4[/latex]
Гость:
√12+(√3-1)²=√12+(√3)²-2√3+1=2√3+3-2√3+1=4
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