какие экологические проблемы есть в нашем крае?как их решают?

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В нашем крае сейчас полным - полно экологических проблем, только почему - то далеко не все проблемы решают. А если решают, то минимальное количество. Например одна из проблем - загрязнение атмосферы заводами и фабриками, но эта проблема так и не решена за долгие годы...