От какого напряжения нужно зарядить конденсатор емкостью 4 мкФ, чтобы ему сообщить заряд 0,44 мКл
Физика
От какого напряжения нужно зарядить конденсатор емкостью 4 мкФ, чтобы ему сообщить заряд 0,44 мКл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
u=q/c=0.44*10^(-3)/(4*10^(-6))=110 В
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