Составьте генетический ряд меди Cu Напишите уравнения химических реакций , соответствующие предложенной вами цепочки превращений . Уравнения реакций с участием электролитов напишите в ионной форме .

Химия

Составьте генетический ряд меди Cu Напишите уравнения химических реакций , соответствующие предложенной вами цепочки превращений . Уравнения реакций с участием электролитов напишите в ионной форме .

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