Составьте генетический ряд меди Cu Напишите уравнения химических реакций , соответствующие предложенной вами цепочки превращений . Уравнения реакций с участием электролитов напишите в ионной форме .
Химия
Составьте генетический ряд меди Cu Напишите уравнения химических реакций , соответствующие предложенной вами цепочки превращений . Уравнения реакций с участием электролитов напишите в ионной форме .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 2Cu + O2 = 2CuO CuO + 2HCl(разб.) = CuCl2 + H2O Ca(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + CaCl2 Cu(OH)2 = CuO + H2O CuO + H2 = Cu + H2O Ca(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + CaCl2 Полная форма: Ca2+ + 2OH− + Cu2+ + 2Cl− = Cu(OH)2 + Ca2+ + 2Cl− Краткая форма: 2OH− + Cu2+ = Cu(OH)2
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