1.какое жилкование у фасоли 2. растение с 1 семядолей и паралельным желкованием
Биология
1.какое жилкование у фасоли 2. растение с 1 семядолей и паралельным желкованием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Так фасоль это двудольное растение, следовательно жилкование - сетчатое. 2.Растение с 1 семядолей и паралельным желкованием- пшеница, овес, кукуруза, ячмень, рис, просо.
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