Разложение многочленов на множители a^2+ad-a-d
Алгебра
Разложение многочленов на множители a^2+ad-a-d
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a²+ad-a-d=(а²-а)+(аd-d)=a(a-1)+d(a-1)=(a+d)(a-1)
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