помогите пожалуйста!!! найти слово с чередующейся в зависимости от глагольного суффикса безударной гласной в корне: 1.спросил 2.присаживаясь 3.умираю 4.простонал 5.вошли 6.закивали
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помогите пожалуйста!!! найти слово с чередующейся в зависимости от глагольного суффикса безударной гласной в корне: 1.спросил 2.присаживаясь 3.умираю 4.простонал 5.вошли 6.закивали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чередующаяся гласная только в слове умираю. Пишем в корне -мир- букву и, потому что здесь есть суффикс а
Гость:
3))))умираю корень мир зависит от суффикса а если есть суфикс а, то корень мир если нет суфикса а, то корень мер
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