НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРОБНОГО ДРОБНОГО ВЫРАЖЕНИЯ:1) 4,2*8,7 __________ 2,9*212) 8,4*0,2 ________ 0,36
Математика
НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРОБНОГО ДРОБНОГО ВЫРАЖЕНИЯ:1) 4,2*8,7 __________ 2,9*212) 8,4*0,2 ________ 0,36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36,54 ------------=0,6 60,9 2)1,68 ------------=4,666666.... 0,36
Гость:
1) 4,2*8,7 ------------- 2,9*21 36,54 ----------- 60,9 0,6 2) 8,4*0,2 -------------- 0,36 1,68 ---------- = 4,(6) 0,36
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