НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРОБНОГО ДРОБНОГО ВЫРАЖЕНИЯ:1)  4,2*8,7  __________       2,9*212) 8,4*0,2   ________       0,36

Математика
НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРОБНОГО ДРОБНОГО ВЫРАЖЕНИЯ:1)  4,2*8,7  __________       2,9*212) 8,4*0,2   ________       0,36
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36,54 ------------=0,6    60,9     2)1,68 ------------=4,666666....     0,36
Гость:
1) 4,2*8,7 ------------- 2,9*21       36,54 -----------    60,9        0,6       2) 8,4*0,2 --------------      0,36        1,68 ---------- = 4,(6)     0,36      
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