основание равнобедренного треуг.равна 18 см,а боковая 15 см.Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружость
Геометрия
основание равнобедренного треуг.равна 18 см,а боковая 15 см.Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
решите задачу уравнением длина прямоугольника на 12 см больше его ширины если длину увеличеть на 3 см а ширину увеличить на 2 то площадь прямоуголь...
Русский язык