основание равнобедренного треуг.равна 18 см,а боковая 15 см.Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружость

Геометрия

основание равнобедренного треуг.равна 18 см,а боковая 15 см.Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружость

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