Решить уравниения 2(х+7)=2х+14 3(x-1)-3(5+x)=7
Алгебра
Решить уравниения 2(х+7)=2х+14 3(x-1)-3(5+x)=7
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