 Решить уравниения 2(х+7)=2х+14  3(x-1)-3(5+x)=7

Алгебра
 Решить уравниения 2(х+7)=2х+14  3(x-1)-3(5+x)=7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у уравнений нет решений                                                                                                                           
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