решите задачу уравнением длина прямоугольника на 12 см больше его ширины если длину увеличеть на 3 см а ширину увеличить на 2 то площадь прямоугольника увеличиться на 80 см в квадрате найти длину и ширину

Алгебра
решите задачу уравнением длина прямоугольника на 12 см больше его ширины если длину увеличеть на 3 см а ширину увеличить на 2 то площадь прямоугольника увеличиться на 80 см в квадрате найти длину и ширину
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
введем неизвестную переменную х: (х+12)- длина прямоугольника введем неизвестную переменную у: у - это площадь прямоугольника теперь составляем систем уравнений: х(х+12)=у - здесь подразумевается площадь  прямоугольника (х+12+3)(х+2)=у+80 - здесь плозадь увеличенного прямоугольника [latex]x^{2}+12x=y[/latex]   [latex]x^{2}+17x+30=x^{2}+12x+80[/latex]   [latex]5x=50[/latex]   [latex]x=10[/latex]   [latex]x=10+12=22[/latex]   Ответ: 10-ширина, 22-длина.    
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