решите задачу уравнением длина прямоугольника на 12 см больше его ширины если длину увеличеть на 3 см а ширину увеличить на 2 то площадь прямоугольника увеличиться на 80 см в квадрате найти длину и ширину

Алгебра

решите задачу уравнением длина прямоугольника на 12 см больше его ширины если длину увеличеть на 3 см а ширину увеличить на 2 то площадь прямоугольника увеличиться на 80 см в квадрате найти длину и ширину

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