Помогите пожалуйсто!Надо написать одно предложение со всеми частями речи которые прошли за год.А это глагол, ,деепричастие и причастие,имя числительное,местоимения,имя сущестивтельное,имя прилагательное.

Русский язык
Помогите пожалуйсто!Надо написать одно предложение со всеми частями речи которые прошли за год.А это глагол, ,деепричастие и причастие,имя числительное,местоимения,имя сущестивтельное,имя прилагательное.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было два года назад, когда мы, утомленные жарким солнцем, не замечая усталости, продолжали наш путь в горы.  
Гость:
Выйдя из отцовского дома, я увидела, четыре дерущихся собаки.
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