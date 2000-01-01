Охарактеризуйте глобальные проблемы человечества?

Гость: Гость:

Перенаселеность планеты Решение(Создание новых условий для проживания на других планетах) Терроризм(Ужесточение законов и укрепление военных на горячих точках,где происходит такая вот ситуация) Конфликты и локальные войны(Переговорческие и умиротворные программы) Болезни(спид т.д.)(Создание новых препаратов и более устойчивых и быстропомогающих и полностью излечивающие пациентов) Экология,огромные вредные выбросы в окружающую стреду.(Создавание таких программ которые следили что бы не было такой ситуации и тщательное соблюдение санитарных норм) Наркомания(Уничтожение таких "притонов") Нравственность.(Создание новый методов укрепления морали)