почему в условиях поиска новых путей развития страны внимание общества оказалось привлечено к анализу исторического прошлого Росии,СССР? время перестройки.

Обществознание
почему в условиях поиска новых путей развития страны внимание общества оказалось привлечено к анализу исторического прошлого Росии,СССР? время перестройки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что живы люди жившие в СССР и их свидетельства вызывают доверие и воспринимаються как объективные, хотя таковыми по сути не являются,то то потому что реформы перестройки были основаны на НЭПе.И чтобы избежать тех же ошибок,что были в 1920-е годы,начали анализировать прошлое СССР.
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