почему в условиях поиска новых путей развития страны внимание общества оказалось привлечено к анализу исторического прошлого Росии,СССР? время перестройки.

Гость: Гость:

Тем что живы люди жившие в СССР и их свидетельства вызывают доверие и воспринимаються как объективные, хотя таковыми по сути не являются,то то потому что реформы перестройки были основаны на НЭПе.И чтобы избежать тех же ошибок,что были в 1920-е годы,начали анализировать прошлое СССР.