У какого элемента больше выражены немаллические свойства: а) у кислорода или у углерода; б) у фосфора или у мышьяка? Дайте обоснованный ответ на основании положения в ПС

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а) кислород б) фофор 1) они ближе к фтору - он самый электроотрицательный, а, следовательно, и неметаллические св-ва у него выражены сильнее всех 2) в периодах слева направо усиливаются кислотные св-ва, а, следовательно, и неметаллические