У какого элемента больше выражены немаллические свойства: а) у кислорода или у углерода; б) у фосфора или у мышьяка? Дайте обоснованный ответ на основании положения в ПС
Химия
У какого элемента больше выражены немаллические свойства: а) у кислорода или у углерода; б) у фосфора или у мышьяка? Дайте обоснованный ответ на основании положения в ПС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) кислород б) фофор 1) они ближе к фтору - он самый электроотрицательный, а, следовательно, и неметаллические св-ва у него выражены сильнее всех 2) в периодах слева направо усиливаются кислотные св-ва, а, следовательно, и неметаллические
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