основание равнобокой трапеции равна 8 и 18 см найти радиус вписанной в трапецию
Геометрия
основание равнобокой трапеции равна 8 и 18 см найти радиус вписанной в трапецию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опять Пифагор затесался, придется сделать, хотя задача устная. Равнобедренная трапеция ABCD, AD = 18, ВС = 8, можно вписать окружность. Поэтому боковая сторона равна (18 + 8)/2 = 13. Проводим высоту ВН. Ясно ,что АН = (18 - 8)/2 = 5. Треугольник АВН - пифагоров (5, 12, 13), то есть высота трапеции 12, площадь трапеции S = 13*12 = 156. Периметр P = 13*4 = 52; радиус вписанной окружности 2*S/P = 2*13*12/(13*4) = 6;
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