твір мініатюра на тему що на твою думку означає співчувати

Співчуття, здатність відчувати переживання ближнього, розуміти чужий біль і радість, пропускати через себе... Це такий спосіб комунікації. Чи може це означає, що на якомусь рівні всі живі істоти є одним організмом, і саме тому кожен може відчути біль чи радість ближнього.

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Співчуття Співчуття - одна з найголовніших рис, якою може володіти людина. В наш час воно є надзвичайно цінним, адже зустрічається все менше людей з цією рисою. Вміти співчувати потрібно всім, хто б це не був: злидар, поранений долею чоловік чи беззахисне кошеня. Той, хто вміє проявити свою людяність та милосердя до ближнього може чесно носити звання "людина". Маючи велике серце, ми формуємо свою справжню сутність. Співчуваючи готуємо себе до життя, яке часто буває надто жорстоким з тими, хто бажає всім миру і добра, але яке заступається за того, хто вчинив велику кількість зла оточуючим. Отже, співчуття - важлива деталь нашого існування, яка неодмінно беру участь у створенні подальшої долі всього людства. Співчуття врятує світ!