В 100 грамм воды растворили 6.62 л (н.у) хлороводорода. Вычислите массовую долю HCL (%) в оэтом растворе

Химия
В 100 грамм воды растворили 6.62 л (н.у) хлороводорода. Вычислите массовую долю HCL (%) в оэтом растворе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,62/22,4=0.2955моль - кол-во вещества  хлороводорода Масса вещества: 0,2955*36,5=10,787г Масса раствора:100+10,787=110,787г  Доля хлороводорода в растворе: 10,787*100/110,787=9.7%.
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