В 100 грамм воды растворили 6.62 л (н.у) хлороводорода. Вычислите массовую долю HCL (%) в оэтом растворе

Химия

В 100 грамм воды растворили 6.62 л (н.у) хлороводорода. Вычислите массовую долю HCL (%) в оэтом растворе

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