При первых царях династии Романовых произошло: а) превращение боярства в ведущую политическую силу страны б) установление верховенства церковной власти над светской в) уменьшение роли сословно-представительных органов власти ...
Обществознание
При первых царях династии Романовых произошло: а) превращение боярства в ведущую политическую силу страны б) установление верховенства церковной власти над светской в) уменьшение роли сословно-представительных органов власти г) превращение дворянства в привилегированное сословие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уменьшение рол сословно- представительных органов власти
Гость:
Ответ-в. А-перед правлением Романовых в России была семибоярщина, после прихода Михаила, боярство стали отодвигать на второй план. Б-не подходит, при Алнксее Михайловиче произошел церковный раскол по этому поводу, царь наооборот не хотел уиления церковной власти. Г- происходило в годы правления Екатерины 2.
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