Гость: Гость:

Ответ-в. А-перед правлением Романовых в России была семибоярщина, после прихода Михаила, боярство стали отодвигать на второй план. Б-не подходит, при Алнксее Михайловиче произошел церковный раскол по этому поводу, царь наооборот не хотел уиления церковной власти. Г- происходило в годы правления Екатерины 2.