Вычислите массу реагентов, необходимых для получения следующих продуктов массой 1 г: б) карбида алюминия Очень нужно
Химия
Вычислите массу реагентов, необходимых для получения следующих продуктов массой 1 г: б) карбида алюминия Очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al4C3 1*4*27/144=0,75 г алюминия 0,25 углерода
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