Пожалуйста помогите!!! 1)Вычислить массу осадка образующегося при взаимодействии 3,65 грамм соляной кислоты с нитратом серебра. 2)Сколько моль гидроксида натрия потребуется для нейтрализации 6,3 грамм азотной кислоты?
Химия
Пожалуйста помогите!!! 1)Вычислить массу осадка образующегося при взаимодействии 3,65 грамм соляной кислоты с нитратом серебра. 2)Сколько моль гидроксида натрия потребуется для нейтрализации 6,3 грамм азотной кислоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl (осадок) n = m/M n (HCl) = 3.65 г/36.5 г/моль = 0,1 моль Т.к по уравнению n (HCl):n(AgCl) 1:1, то n (AgCl) = 0.1 моль m=n*M m (AgCl) = 0.1 моль * 143,5 г/моль = 14,35 г Ответ: m (AgCl) = 14,35 г 2) NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O n (HNO3) = 6.3 г/63 г/моль = 0.1 моль Т.к по уравнению n(NaOH):n(HNO3) 1:1, то n(NaOH) = 0.1 моль Ответ: n(NaOH) = 0.1 моль
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