какую программу предлагал Александру II известный историк и общественный деятель М.Н. Погодин
Обществознание
какую программу предлагал Александру II известный историк и общественный деятель М.Н. Погодин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идея строительства храма в честь отмены крепостного права в Российской империи появилась в обществе сразу по опубликовании Манифеста. В числе инициаторов этого проекта был известный русский историк, член Российской академии М. Н. Погодин.
Гость:
Создание идеи строительства храма в честь отмены крепостного права после опубликования самого Манифеста.
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