Собрали 350кг картофеля и 960 кг моркови. Картофеля получилось на 80 мешков больше ,чем моркови. Сколько было мешков картофеля и сколько моркови
Математика
Собрали 350кг картофеля и 960 кг моркови. Картофеля получилось на 80 мешков больше ,чем моркови. Сколько было мешков картофеля и сколько моркови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 960 - 350= 610 кг разница 2) 610 : 80 = 7,625 кг в 1 мешке 3) 960 : 7,625 = 126 мешков моркои 4) 350 : 7,625 = 46 мешков картофеля
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