Собрали 350кг картофеля и 960 кг моркови. Картофеля получилось на 80 мешков больше ,чем моркови. Сколько было мешков картофеля и сколько моркови

Математика

Собрали 350кг картофеля и 960 кг моркови. Картофеля получилось на 80 мешков больше ,чем моркови. Сколько было мешков картофеля и сколько моркови

Автор: Гость