В равнобедренном треугольнике ABC длина средней линии MN равна 6, а sin угла BAC=4/5. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник MBN

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как усложняют понимание условия ненужные подробности. Причем условие дано не точно. Решаю такую задачу. Нужно найти радиус окружности, вписанной в равнобедренный треугольник с основанием 6 и углом при основании Ф, sin(Ф) = 4/5. Сразу ясно, что MNB составлен из двух египетских треугольников (3,4,5), то есть высота треугольника MNB 4, боковые стороны 5. Отсюда площадь 12, периметр 16, радиус вписанной окружности 2*12/16 = 3/2.