Шесть маляров покрасили забор за 6 часов. Сколько нужно маляров, чтобы покрасить такой забор за 2 часа?

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Шесть маляров покрасили забор за 6 часов. Сколько нужно маляров, чтобы покрасить такой забор за 2 часа?

Автор: Гость