Поезд прошёл 352 км. 3 часа он шёл со скоростью 48 км/час . Остальную часть пути прошёл за 4 час. С какой скоростью шёл поезд остальной путь.
Математика
Поезд прошёл 352 км. 3 часа он шёл со скоростью 48 км/час . Остальную часть пути прошёл за 4 час. С какой скоростью шёл поезд остальной путь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*48=144 км-прошел поезд за 3 ч 352-144=208км-осталось пройти 208/4=52 км/ч двигался с этой скоростью поезд
Гость:
1) 3*48=144 (км)- он прошел за 3 часа 2) 352-144=208 (км) - осталось 3) 208/4=52 (км/ч) Ответ: 52 км/ч
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