Поезд прошёл 352 км. 3 часа он шёл со скоростью 48 км/час . Остальную часть пути прошёл за 4 час. С какой скоростью шёл поезд остальной путь.

Математика

Поезд прошёл 352 км. 3 часа он шёл со скоростью 48 км/час . Остальную часть пути прошёл за 4 час. С какой скоростью шёл поезд остальной путь.

Автор: Гость