луч ОС-биссектриса угла АОВ, равного 56 градусов.Найти грудусную меру угла АОС.

Геометрия
луч ОС-биссектриса угла АОВ, равного 56 градусов.Найти грудусную меру угла АОС.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тАК КАК луч ОС-биссектриса угла АОВ, А биссектриса угла  ДЕЛИТ УГОЛ ЬПАПОЛАМ, ТО угОЛ  АОС=56:2=28
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