сочинение на тему"зачем нужно читать"

Русский язык
сочинение на тему"зачем нужно читать"
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Гость:
Книги - источник новой информации. Читая книги, помимо новых знаний, мы получаем возможность фантазировать, представлять себе события, о которых повествует автор и развивать свое воображение. Книги хранят в себе историю минувших лет. Сквозь века мы можем заглянуть в мир Средневековья, в мир Древней Греции и Древнего Рима. Читая написанный текст, мы учимся грамотно писать. С помощью визуальной памяти мы запоминаем правильное написание слов. И, конечно же, литература пополняет наш лексический запас слов и обогащает нашу речь новыми выражениями, фразеологизмами.   
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