начерти 3 отрезка:отрезок AB длиной 3 см,отрезок CD на 1 см короче отрезка AB и отрезок MK,которой в 2 раза длиннее AB.Во сколько раз отрезок CD короче отрезка MK?

Математика

начерти 3 отрезка:отрезок AB длиной 3 см,отрезок CD на 1 см короче отрезка AB и отрезок MK,которой в 2 раза длиннее AB.Во сколько раз отрезок CD короче отрезка MK?

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