начерти 3 отрезка:отрезок AB длиной 3 см,отрезок CD на 1 см короче отрезка AB и отрезок MK,которой в 2 раза длиннее AB.Во сколько раз отрезок CD короче отрезка MK?
Математика
начерти 3 отрезка:отрезок AB длиной 3 см,отрезок CD на 1 см короче отрезка AB и отрезок MK,которой в 2 раза длиннее AB.Во сколько раз отрезок CD короче отрезка MK?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=3см. CD=АВ-1см. МК=2АВ. МК:СD=?. 1)СD=АВ-1см=3см-1см=2см. 2)МК=2АВ=2*3см=6см. 3)МК:СD=6см:2см=3.
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