Напишіть твір на тему опис тварини 5-7 речень

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Напишіть твір на тему опис тварини 5-7 речень
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Автор: Гость
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Гость:
Можу тільки науковий опис)))) Ласка  Схожа на горностая, відрізняється меншими розмірами, коротшим хвостом без чорної кисті на кінці, і не настільки густим і високим волосяним покривом. У більшості районів ареалу ласка восени змінює коричневе літнє хутро на сніжно-біле зимове. На Кавказі і в Криму ласка незрідка зберігає темне забарвлення хутра на всю зиму. Ласка в СРСР зустрічається повсюдно, окрім пустель Середньої Азії і Південного Казахстану.    Спосіб життя переважно нічний. Гнізда владнують в норах, між каменями, під буреломом. Гін розтягнутий з квітня по вересень. Виводки молодих ласок знаходять не лише навесні, але і навіть восени. Самка приносить до 10 дитинчат. Термін вагітності 34 дні.    
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