(15y-24) * (3y-0,9) = 0 чему равен y=?

Алгебра
(15y-24) * (3y-0,9) = 0 чему равен y=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15y-24) * (3y-0,9) = 0 15y-24=0 или 3y-0,9=0 15у=24           3у=0,9 у=1,6              у=0,3
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