(15y-24) * (3y-0,9) = 0 чему равен y=?
Алгебра
(15y-24) * (3y-0,9) = 0 чему равен y=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15y-24) * (3y-0,9) = 0 15y-24=0 или 3y-0,9=0 15у=24 3у=0,9 у=1,6 у=0,3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического давления в литературе и искусстве в середине 60-начале 80-х гг?
Английский язык
Вставьте нужные слова. 1) Gary is the ( better, best )singer. 2) Cindy ( win, won ) the rase and she was very happy. 3) You ( have to, has to )...
Математика
Периметр прямоугольника 288см,а длина его в 3 раза больше чем ширина.Вычислите стороны прямоугольника.
Геометрия
радиус окружности равен 10 см,а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности 16 см.найдите расстояние от другого конца диаметра до этой ...