На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического давления в литературе и искусстве в середине 60-начале 80-х гг?

Обществознание
На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического давления в литературе и искусстве в середине 60-начале 80-х гг?
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 Запрет на печать произведений Солженицына
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