На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического давления в литературе и искусстве в середине 60-начале 80-х гг?

Обществознание

На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического давления в литературе и искусстве в середине 60-начале 80-х гг?

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