На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического давления в литературе и искусстве в середине 60-начале 80-х гг?
Обществознание
На каких примерах вы можете доказать усиление идеологического давления в литературе и искусстве в середине 60-начале 80-х гг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запрет на печать произведений Солженицына
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставьте нужные слова. 1) Gary is the ( better, best )singer. 2) Cindy ( win, won ) the rase and she was very happy. 3) You ( have to, has to )...
Математика
Периметр прямоугольника 288см,а длина его в 3 раза больше чем ширина.Вычислите стороны прямоугольника.
Геометрия
радиус окружности равен 10 см,а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности 16 см.найдите расстояние от другого конца диаметра до этой ...
Математика
Вырази в указаееых единицах измерения 4 метра 7 сантиметров = ?см 6023 метров = ?км ?м 2 кг 90 г= ?г 5008 кг= ? т ? кг 244 с = ?мин ?с 8 ч 56 мин=...