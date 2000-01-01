Определите кинетическую энергию и скорость шарика массой 5 г в момент вылета из ствола пружинного игрушечного пистолета, если жесткость пружины равна 200 Н/м, а до выстрела она была сжата на 5 см. трением можно пренебречь
Физика
Определите кинетическую энергию и скорость шарика массой 5 г в момент вылета из ствола пружинного игрушечного пистолета, если жесткость пружины равна 200 Н/м, а до выстрела она была сжата на 5 см. трением можно пренебречь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва определимся: толкает шарик у нас сила упругости пружины. Найдем ее: F=k*дельтаx F=200*0.05=10Н. F=ma a=F/m=10/0.005=2000м/c^2 Т.к. у нас идет 1 секунда - момент вылета, то скорость равна ускорению. v=2000м/c. Найдем кинетическую энергию: E=mv^2/2 E=0.005*2000^2/2=10000Н.
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