Сумма вертикальных углов равна 116 градусов.Найти градусную меру этих углов

Геометрия
Сумма вертикальных углов равна 116 градусов.Найти градусную меру этих углов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертикальные углы равны 166/2=83градуса каждый
Гость:
т.к вертикальные углы равны, то 116 делим попалам, 116/2=58. 
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