Разложите многочлен на множители: 5ау – 3вх + ах – 15ву.
Алгебра
Разложите многочлен на множители: 5ау – 3вх + ах – 15ву.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5ау – 3вх + ах – 15ву = 5ау + ах - (3вх +15ву) = а(5у + х) - 3в(х+5у) = (а-3в)(5у+х)
Гость:
5ау – 3вх + ах – 15ву=(5ay-15by)-(3bx-ax)=5y(a-3b)-x(3b-a)=5y(a-3b)+x(a-3b)= (5y+x)(a-3b)
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