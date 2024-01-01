1.Расположите химические элементы в порядке: а) возрастание неметалических свойств: P, Cl, Mg б) возрастание металических свойств: Ga, B, Ti 2.Определите вид связи и запишите схему её образования в соединение: Na, NaCl, Cl2, ...
Химия
1.Расположите химические элементы в порядке: а) возрастание неметалических свойств: P, Cl, Mg б) возрастание металических свойств: Ga, B, Ti 2.Определите вид связи и запишите схему её образования в соединение: Na, NaCl, Cl2, SCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Mg, P, Cl 2) B, Ga, Ti 2) na - металлическая, NaCl - ионная, Cl2 - ковалентная неполярная, SCl2 ковалентная полярная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина прямоугольника в 3 раза меньше чем длина.Если ширину прямоугольника увеличить на 4 см,то периметр его будет 32 см.Найти длину данного прямоу...
Геометрия
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 7 см, а основание 6 см. Найти периметр этого треугольника.