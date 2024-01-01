1.Расположите химические элементы в порядке:  а) возрастание неметалических свойств: P, Cl, Mg  б) возрастание металических свойств: Ga, B, Ti 2.Определите вид связи и запишите схему её образования в соединение: Na, NaCl, Cl2, ...

Химия
1.Расположите химические элементы в порядке:  а) возрастание неметалических свойств: P, Cl, Mg  б) возрастание металических свойств: Ga, B, Ti 2.Определите вид связи и запишите схему её образования в соединение: Na, NaCl, Cl2, SCl2 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Mg, P, Cl 2) B, Ga, Ti 2) na - металлическая, NaCl - ионная, Cl2 - ковалентная неполярная, SCl2 ковалентная полярная
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