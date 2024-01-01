Решите неравенства: 1)3(3x-1) больше 10x-14 2)5x+20 меньше 2(4x-5) Подробное решение!
Алгебра
Решите неравенства: 1)3(3x-1) больше 10x-14 2)5x+20 меньше 2(4x-5) Подробное решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3(3x-1)>10x-14 9х-3>10х-14 9х-10х>-14+3 -х>-11 х<11 ответ (-∞;11) 2)5x+20<2(4x-5) 5х+20<8х-10 5х-8х<-10-20 -3х<-30 х>10 ответ(10;+∞)
Гость:
1)3(3x-1)>10x-14 9х-3>10x-14 9x-10x>-14+3 -x>-11 | *(-1) x<11 2)5x+20<2(4x-5) 5x+20<8x-10 5x-8x<-10+20 -3x<10 |*(-1) 3x>-10 x> -10/3
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