В треугольнике MNK сторона MK равна 19 см . найдите длину средней линии треугольника , параллельной MK

Геометрия
В треугольнике MNK сторона MK равна 19 см . найдите длину средней линии треугольника , параллельной MK
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ РАВНА ПОЛОВИНЕ СТОРОНЫ, КОТОРАЯ ОНА ПАРАЛЛЕЛЬНА, ЗНАЧИТ МК=19/2=9,5
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