составьте пожалуйста ионное уравнение FeCO3+HCL= CO2+KOH=

Химия
составьте пожалуйста ионное уравнение FeCO3+HCL= CO2+KOH=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCO3 + 2HCl = FeCl2+H2O+CO2 Fe(2+) + CO3(2-) +2H(+) + 2Cl(-) = Fe(2+) + 2Cl(-) +H2O + CO2 CO3(2-) +2H(+) = H2O + CO2 CO2 + KOH = KHCO3 CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
сочинение на тему:Моя любимая семья ПОМОГИТЕ
Ответить
Химия
исходя из хлорида алюминия,получите гидроксид алюминия и докажите его амфотерность. Составьте уравнения химических реакций в молекулярном и ионном ...
Ответить
Алгебра
одно из чисел на 140 меньше другого. 60 % большего числа на 64 больше 70% меньшего числа. Найдите числа. Заранее огромное спасибо!
Ответить
Алгебра
найти значение выражения cos20*cos65+sin20*sin65 деленное на sin75*cos30-sin30*cos75
Ответить
Русский язык
придумай и запиши предложение с словом гремела
Ответить