составьте пожалуйста ионное уравнение FeCO3+HCL= CO2+KOH=
Химия
составьте пожалуйста ионное уравнение FeCO3+HCL= CO2+KOH=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCO3 + 2HCl = FeCl2+H2O+CO2 Fe(2+) + CO3(2-) +2H(+) + 2Cl(-) = Fe(2+) + 2Cl(-) +H2O + CO2 CO3(2-) +2H(+) = H2O + CO2 CO2 + KOH = KHCO3 CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O
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